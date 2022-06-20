Елена Вайцеховская: «C нетерпением жду возвращения Пападакис и Сизерона. Велика вероятность, что за год их отпуска в международный спорт вернется Россия, и в соревнованиях снова появится азарт»

Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала новость о том, что олимпийские чемпионы в танцах на льду и Гийом Сизерон пропустят следующий сезон.

«C нетерпением жду возвращения в соревновательные танцы на льду Габриэлы Пападакис и .

Во-первых, велика вероятность, что за тот год, что французы решили взять себе в качестве отпуска и уже объявили об этом миру, в международный спорт вернется Россия, и в соревнованиях снова появится азарт.

А во-вторых, у Пападакис и Сизерона уже был опыт пропуска сезона, и опыт этот оказался более чем успешным, как показали Игры в Пекине.

Почему-то и сейчас не покидает чувство, что история повторится. Что Габи с Гийомом совершенно четко понимают, чего хотят и как этого добиться, хоть и не говорят об этом вслух.

Ну и печально, конечно, что в ближайшем приближении к олимпийским чемпионам сейчас не просматривается никакой другой пары. Не время им уходить, короче…» – написала Вайцеховская.

Олимпийские чемпионы в танцах на льду Пападакис и Сизерон пропустят сезон-2022/23: «Мы еще не сказали последнего слова, но не знаем, когда вернемся»