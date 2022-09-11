Анна Щербакова: «Скоро приступлю к тренировкам на льду. Сейчас главная цель – восстановить организм, чтобы он был готов к новым нагрузкам»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала о возвращении к ледовым тренировкам.

В августе Щербакова перенесла операцию по поводу разрыва заднего рога мениска.

«Я для себя видела глобальную цель в плане Олимпийских игр, и сейчас у меня есть немножко времени, чтобы залечить старые травмы. Думаю, что те, кто за мной следит, знает, что сейчас я разбираюсь с одной из старых травм.

Восстанавливаюсь, совсем скоро приступлю к тренировкам на льду. Так что сейчас у меня в первую очередь цель – восстановить организм, чтобы он был готов к новым нагрузкам», – сказала Щербакова «Спорт Экспо Fest».

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