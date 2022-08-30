Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, как проводит время в США.

«В Америке я хожу на катки, смотрю, как тренируются иностранные спортсмены. Ребята уже вовсю работают, катают свои программы, уже стараются прыгать четверные прыжки.

Была на нескольких катках в США, на них очень хорошо. В Америке ко мне хорошее отношение, я не столкнулась ни с какой дискриминацией, давление на меня здесь никто не оказывает, все в порядке.

В это воскресенье я уже приеду в Россию. Скоро буду дома», — сказала Тарасова.

Тарасова о поездке в США: «Я долгое время жила в Америке, готовила спортсменов. У меня здесь осталось очень много вещей, мне нужно их перевезти»