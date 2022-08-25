Тарасова о поездке в США: «Я долгое время жила в Америке, готовила спортсменов. У меня здесь осталось очень много вещей, мне нужно их перевезти»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что она улетела в США с частным визитом.

«Запрещено в США что ли ездить? Я долгое время жила в Америке, готовила своих спортсменов. И выигрывала золотые медали на Олимпийских играх, работая в США. У меня здесь осталось очень много вещей, мне нужно их перевезти. Я приехала к своим друзьям, у которых находятся мои зимние вещи.

СМИ уже вовсю обсуждают отъезд? У меня тут еще две пары зимней обуви. Могу показать, когда приеду. На каток я здесь не хожу, просто живу у друзей», – сказала Тарасова.