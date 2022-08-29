Татьяна Тарасова: «Никогда не собиралась оставаться жить в США, не дождетесь»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что вернется в Россию из США 5 сентября.

Сообщалось, что на данный момент Тарасова находится в США с частным визитом.

«Не надо за меня беспокоиться. Меня нет всего пять дней. Вы думаете, я останусь в США, что ли? Не придумывайте! Я вернусь в Россию 5 сентября. Четвертого числа вечером вылетаю, пятого буду в России», – сказала Тарасова «СЭ».

«Никогда не собиралась оставаться жить в США, не дождетесь. СМИ любят все поставить с ног на голову», - цитирует Тарасову Sport24.

Тарасова о поездке в США: «Я долгое время жила в Америке, готовила спортсменов. У меня здесь осталось очень много вещей, мне нужно их перевезти»