Константинова о программах: «На мой взгляд, брать темы не по возрасту – где сюжет фильма не подходит или слова в песне имеют пошлый подтекст – не стоит»

Российская фигуристка высказалась на тему не подходящих по возрасту программ.

«В фигурном катании ограниченный выбор музыки, который может подойти для льда. На мой взгляд, брать какие-то темы не по возрасту не стоит. Где сюжет фильма не подходит или слова в песне/перевод имеют пошлый подтекст.

Мне кажется, это больше распространено в танцах на льду, где на 15-летних девчонок навешивают образы обольстительниц.

Единственное, что было у меня – я катала Анну Каренину в 17 лет. Я изображала именно ее, но показала то, что я вынесла из прочитанного.

Была знаменитая показательная программа Лизы Туктамышевой под Toxic. Когда я в это же время каталась, меня спросили, смогу ли я в таком образе выйти. Я тогда ответила категорическое нет. Мне кажется, это вопрос не только про возраст, сколько про принятие себя. Сейчас я ничего плохого в этом не вижу», – сказала Константинова.