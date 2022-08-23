Константинова о программах: «На мой взгляд, брать темы не по возрасту – где сюжет фильма не подходит или слова в песне имеют пошлый подтекст – не стоит»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Станислава Константинова Фигурное катание

Российская фигуристка Станислава Константинова высказалась на тему не подходящих по возрасту программ.

«В фигурном катании ограниченный выбор музыки, который может подойти для льда. На мой взгляд, брать какие-то темы не по возрасту не стоит. Где сюжет фильма не подходит или слова в песне/перевод имеют пошлый подтекст.

Мне кажется, это больше распространено в танцах на льду, где на 15-летних девчонок навешивают образы обольстительниц.

Единственное, что было у меня – я катала Анну Каренину в 17 лет. Я изображала именно ее, но показала то, что я вынесла из прочитанного.

Была знаменитая показательная программа Лизы Туктамышевой под Toxic. Когда я в это же время каталась, меня спросили, смогу ли я в таком образе выйти. Я тогда ответила категорическое нет. Мне кажется, это вопрос не только про возраст, сколько про принятие себя. Сейчас я ничего плохого в этом не вижу», – сказала Константинова.

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