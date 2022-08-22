Станислава Константинова: «Когда закончу выступления, не потрачу ни минуты на диеты, мысли о еде и прочие загоны. Настолько в печенках засел этот «культ тела»

Российская фигуристка высказалась об отношении к диетам и необходимости контролировать вес.

«Вот честно, будучи столько лет в большом спорте, прошла огонь, воду и медные трубы в борьбе с лишними кг, не позволяла себе ни кусочка лишнего много лет.

Когда закончу тренировки и выступления, я ни за что не потрачу ни минуты своего драгоценного времени на диеты, мысли о еде и прочие загоны. Настолько уже в печенках засел этот «культ тела» и постоянный контроль еды.

Но кататься хочется красиво. Поэтому в поисках баланса физического/ментального здоровья и хорошего результата в этом вопросе», – написала Константинова.