Станислава Константинова: «Когда закончу выступления, не потрачу ни минуты на диеты, мысли о еде и прочие загоны. Настолько в печенках засел этот «культ тела»

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Российская фигуристка Станислава Константинова высказалась об отношении к диетам и необходимости контролировать вес. 

«Вот честно, будучи столько лет в большом спорте, прошла огонь, воду и медные трубы в борьбе с лишними кг, не позволяла себе ни кусочка лишнего много лет.

Когда закончу тренировки и выступления, я ни за что не потрачу ни минуты своего драгоценного времени на диеты, мысли о еде и прочие загоны. Настолько уже в печенках засел этот «культ тела» и постоянный контроль еды.

Но кататься хочется красиво. Поэтому в поисках баланса физического/ментального здоровья и хорошего результата в этом вопросе», – написала Константинова. 

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