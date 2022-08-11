«Чего ты как шарик, к концу все сдувался, и сдувался, и сдувался?» Тутберидзе и Тарасова посмотрели программу 12-летнего Арсения Федотова

Первый канал показал тренировку фигуриста , который работает с .

На тренировке присутствовала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасова: Ножки такие хорошенькие.

Тутберидзе: Хороший, хороший пацан. Мне что нравится, очень передает, харизма есть.

Тарасова: Очень хороший, 12 лет.

После проката.

Тутберидзе: Ну чего ты как шарик, к концу все сдувался, и сдувался, и сдувался? А потом в конце уже…

Тарасова: Ну, набирал скорость все-таки, набирал.

Тутберидзе: Ну местами, местами так красиво катаешься, хочется в ответ улыбаться.

Тарасова: Смотри, ты делаешь смену во вращении. И вот это самый неприятный момент, когда мы делаем смену во вращении. Не очень красивый. Но если еще и руки при этом вот так, то совсем непонятно… Чем закрыть некрасивость? Руками, потому что больше нечем. Мог там прямой ногой потянуть, понятно. Можешь сделать? Спасибо.

Федотов делает.

Тарасова: Вот, молодец.

Тутберидзе: Ускоряйся. Ну не бросай все время, выход не бросай – неряшливо выглядит.

Тарасова: Так и в программе: это был финал, и он должен быть финалом. Все было хорошо, на одной ноге, на второй. А потом третье положение на правой ноге – оно красивое, если его делать красиво, ногу чуть развернуть, опустить. Почувствовать, что сидеть классно – ох как красиво парень сидит. Снова прокат.

Тутберидзе: Пальцы надо в конце бросить, надо открыть пальцы в конце.

Тарасова: И глазами сюда смотреть, на судей.

Тутберидзе: Ну, нет, там он как бы как барабанщик.

Тарасова: Мне хотелось бы посмотреть, если бы ты в конце сделал голову не назад, а вперед. Мне понравилась программа, очень-очень. Внутри музыка веселая, а тебе уже так невесело.

Тутберидзе: Ты уходишь в себя.

Тарасова: Да, не надо. Дружок, ты должен от музыки энергию себе брать. Бери, упирайся, вдыхай и выдыхай. И у тебя оно быстро восстановится.