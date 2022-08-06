Бойкова посетила курорт Роза Хутор: «Всю дорогу я не могла оторваться от окна. Когда же мы достигли 2320 м, нашему восторгу не было предела»

Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова рассказала о поездке на курорт Роза Хутор.

«Впервые за 4 года поездок в Сочи мне удалось добраться до Розы Хутор. Почему-то у меня всегда было четкое ощущение, что это место мне понравится. Так оно и случилось. Мы добирались из Адлера до Красной поляны на такси; поездка заняла 40 минут.

Всю дорогу я не могла оторваться от окна: полностью покрытые зеленью горы, многочисленные ущелья, живописные туннели и горные реки – все это захватывало мое внимание. Добравшись до Розы Хутор, мы сразу побежали покупать билеты на подъемник, потому что выехали достаточно поздно, в два часа дня. Но очереди за билетами не было, поэтому мы управились довольно быстро.

Конечно, и в самом низу Розы Хутор есть множество красот и развлечений, но мы очень хотели подняться на пик. Подъем до самой верхней точки занимает 40 минут. По пути имеется несколько пересадок: первая на уровне олимпийской деревни, вторая – тропа Йети и третья – Роза Пик. На второй ступени есть также множество кафешек и развлечений.

В частности, можно прогуляться по олимпийской деревне Сочи-2014 и посетить зоопарк. Но мы очень стремились на Розу Пик, поэтому без остановок поехали туда. Конечно, виды с подъемника просто невероятные: альпийские луга, зеленые и скалистые склоны гор, леса, поля азалии… В общем, уже на подъемнике ты пытаешься все охватить глазами и заполнить фотопленку изумительными видами.

Когда же мы достигли 2320 метров, нашему восторгу не было предела! Свежайший горный воздух, захватывающие виды… Из интересных наблюдений могу отметить безумно быстрое передвижение облаков (я такой скорости у них еще никогда не наблюдала). Вообще же я думала, что на вершине будет много-много снега, но нет: было несколько сугробов, однако в основном трава и луга.

Зелень травы, разноцветные вкрапления цветов, серые скалы и белый снег – завораживающее сочетание. Главное – под впечатлениями успеть на последний подъемник, работающий на спуск (он отходит в 17.30). На нижних ступенях позже, но, в принципе, оттуда можно и самим спуститься за пару часов.

Резюмируя все вышеизложенное, с уверенностью могу сказать, что в следующем году обязательно сюда вернусь. Надеюсь, что получится остаться в районе Красной поляны на несколько дней, а не часов», – написала Бойкова в соцсети.

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