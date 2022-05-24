Багин о распаде дуэта с Морозовой: «Предполагал, что такое произойдет. Сейчас у нас с Софьей Тютюниной новая пара, мы открываем новую главу»

Российские фигуристы Софья Тютюнина и Андрей Багин рассказали, как возник их танцевальный дуэт.

До этого Багин выступал с Аннабель Морозовой, Тютюнина – с Александром Шустицким.

– Как родилась ваша пара?

Багин: В конце апреля мы с Соней попробовали покататься в паре. После поговорили, и как-то сразу возникло ощущение, что все устраивает, нам нравится. Соня определилась на следующий день, я чуть позже.

– Почему не сразу дал ответ?

Багин: Выбирал между тренерской карьерой и продолжением спортивной деятельности. Подготовка в олимпийском цикле, ситуация в мире, неопределенность с международными соревнованиями – все это требовало серьезных решений.

Мне нравится тренировать, я занимаюсь этим, когда есть время. Но в тот момент я почувствовал, что важнее продолжать, и наш с Соней дуэт имеет шансы на хорошие результаты.

– Что все-таки заставило продолжить?

Багин: Думаю, я многое переосмыслил. За прошедшие годы серьезных тренировок многому научился, чувствую в себе потенциал, который могу реализовать. Решение мы приняли вместе с партнершей. Если бы у нас не совпало, могло бы быть иначе.

– После расставания с Аннабель ты очень тепло отзывался в интервью и о тренере Николае Морозове и о партнерше, хотя, наверное, в душе был осадок?

Багин: Я действительно искренне им благодарен. Хотя для меня наше расставание не стало новостью. Я предполагал, что такое произойдет.

Когда мы поговорили с Аннабель и Николаем Морозовым, я сначала выдохнул, а потом начал копаться в себе, месяца два разбирался. А сейчас я здесь, у нас с Соней новая пара, мы открываем новую главу.

– Соня, у вас были прекрасные отношения с предыдущим партнером Александром Шустицким, но вы расстались. В чем причина?

Тютюнина: У нас с Сашей и тренерами были потрясающие отношения. За 9 лет работы мы стали одной большой семьей. Это правда. Но у каждого в жизни наступает момент, когда нужны перемены и важно попробовать что-то новое, рискнуть.

Наше расставание не было следствием какого-то конфликта. Хотя последние два сезона у нас с Сашей были непростыми. Я очень благодарна тренерам за все, что они делали для нас и лично для меня.

Благодарна Саше за годы совместной карьеры. Мы хорошо знаем друг друга, порой расходились во взглядах и интересах, но оставались очень близкими друзьями. Но мне было необходимо изменить свою жизнь, почувствовать новое дыхание, вдохновиться. И для себя я приняла такое решение.