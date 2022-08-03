Президент центра спорта и образования высказался о ситуации с потерей максимальной квоты России на чемпионат мира по фигурному катанию в будущем сезоне.

Российские фигуристы не участвовали в ЧМ-2022 из-за отстранения. Если спортсмены будут допущены к ЧМ-2023, от страны сможет выступить один фигурист/пара в каждом виде.

«Считаю, что все равно надо выступать. Хотя, на мой взгляд, можно было бы бойкотировать и проводить свои соревнования. Это такая подачка и унижение на самом деле.

В очередной раз западный мир показал свое лицо и то, что они нас боятся, трусят — это уже наша победа», — сказал Лайшев.