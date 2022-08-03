Александр Лакерник: «Поскольку на чемпионате мира России не было – квота только одна. Но федерация, конечно, будет бороться за возвращение квот»

Почетный вице-президент ISU Александр Лакерник прокомментировал ситуацию с потерей максимальной квоты России на чемпионат мира и юниорский чемпионат мира в будущем сезоне.

– Наши спортсмены участвовали на чемпионате Европы 2022 года и соответственно, благодаря результатам получили все квоты. Поскольку на ЧМ нас не было – квота только одна.

Если нас не допустят на чемпионат Европы, то через год квота тоже будет всего одна.

– Как возвращать квоты в каждой дисциплине на чемпионате мира?

– Россия не участвовала, потому что ее туда не пустили. ISU сделала формально по участию в чемпионате прошлого года, возможны ли какие-то другие решения в плане России – это тема отдельного разговора.

Но российская федерация, конечно, будет бороться за возвращение квот, – сказал Лакерник.

Россия потеряла полные квоты на чемпионат мира по фигурному катанию, квоты на Евро сохранились