Софья Акатьева: «Я должна была родиться в августе. Так получилось, что родилась в июле, мама говорит, это случайно произошло»

Российская фигуристка рассказала несколько фактов о себе.

«Дата рождения (07.07.07) – мама говорит, это случайно произошло. Я должна была родиться в августе. Так получилось, что родилась в такую дату. Это мой путь, я просто принимаю это и работаю.

Я люблю цифру 1. Не потому, что люблю первой быть – конечно, люблю, – просто считаю, что один – начало всего. Люблю единицу и семерку.

Мой любимый фрукт – авокадо. Обожаю все, что с ним связано, игрушки, одежду, сувениры. Поесть тоже люблю – в салатах. Или паста из авокадо очень вкусная. Ну и полезно, естественно, для фигуры.

Мое увлечение – готовка, я довольно часто для всей семьи готовлю. Особенно завтраки. Мне приятно радовать близких. Готовлю диетические блюда, это полезно для фигуры и здоровья. С меньшим количеством сахара или с фруктами, поэтому и сама ем.

Часто готовлю сырники, брату нравится. Он любит хлеб и сладкое, но мои сырники тоже любит.

Последнее время часто читаю книги о врачах. У меня мама врач, мне стало интересно погружаться в эту атмосферу. Последняя книга – «Будет больно» (Адам Кей), дневник молодого врача.

Я смотрю фильмы с Эркюлем Пуаро. Последнее, что смотрела – «Смерть на Ниле» и «Убийство в восточном экспрессе». Также читаю книги Агаты Кристи.

Моя маленькая мечта – покататься на коньках на Байкале. Интересно что-нибудь прыгнуть, если будет можно, сфотографироваться, видео снять красивое.

В детстве я хотела первую программу под музыку из «Розовой пантеры». Катала Аня Щербакова, но я тогда еще не знала об этом. Я смотрела мультик и думала, что интересно будет покатать эту музыку на льду. Но мне поставили программу под «Царевну Несмеяну».

Самый важный и волнительный момент в жизни – ожидание программы. Время, когда я иду по коридору к ледовой арене и предвкушаю свою музыку. Это ощущение не повторить и не спутать ни с чем», – сказала Акатьева.

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