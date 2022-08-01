Дмитрий Соловьев: «Никакие российские старты не смогут заменить международные соревнования ни по накалу, ни по эмоциям»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде прокомментировал пост тренера Этери Тутберидзе об отстранении российских фигуристов.

Тутберидзе предложила не начислять рейтинг и не разыгрывать титулы на турнирах в отсутствие россиян.

«С точки зрения спортивных принципов мне изначально непонятно, почему нашу страну отстраняют и приравнивают к каким-то политическим моментам. В этих условиях полностью рушатся спортивные принципы, о которых на всех уровнях говорил Международный олимпийский комитет.

То, что предложила Этери Георгиевна, в принципе абсолютно адекватно. Почему нет? Если наши ведущие спортсмены, которые завоевывают золотые, серебряные, бронзовые медали на самых высоких международных соревнованиях, просто отсутствуют, с этим можно спорить и не соглашаться.

К сожалению, в нынешних условиях, я думаю, мало что может повлиять на решение Международного олимпийского комитета. Там все решается как будто без нас. Это какая-то нечестная спортивная борьба, политика.

Да, в мое время, когда я выступал, тоже было много вопросов, но то, что происходит сейчас… это из ряда вон выходящее. И хотя мы продолжаем соревноваться внутри нашей страны, спортсмены пришли в спорт, чтобы доказывать, что мы лучшие во всем мире. Никакие российские старты не смогут заменить международные соревнования ни по накалу, ни по эмоциям.

Век спортсмена, он же недолог, и сколько продлится это издевательство, никто не знает. Смогут ли спортсмены держаться в этой обойме все то время, пока не дают возможности выступать на международном уровне, это вопрос», – сказал Соловьев.

Этери Тутберидзе об отстранении россиян: «Считаю, что в отсутствие нас не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы. Это абсурд»