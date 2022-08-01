Олег Матыцин: «Решение ISU об обновлении рейтингов и присуждении титулов в отсутствие наших спортсменов является продолжением дискриминационной политики»

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал пост тренера Этери Тутберидзе об отстранении российских фигуристов.

Тутберидзе предложила не начислять рейтинг и не разыгрывать титулы на турнирах в отсутствие россиян.

«Формирование рейтинговых списков – это прерогатива международных федераций. Решение ISU об обновлении рейтингов и присуждении титулов в отсутствие наших спортсменов является продолжением дискриминационной политики мировых спортивных структур, которые должны вспомнить, что их основная задача – развитие спорта, поддержание условий для честной конкурентной борьбы.

Россия является частью международного спортивного движения, мы продолжаем укреплять национальную систему спорта, создавать условия для тренировочной и соревновательной практики. В подтверждение тому – результаты наших спортсменов на российских соревнованиях, превосходящие мировые: например, Евгения Чикунова на «Играх Дружбы» или Анжелика Сидорова на чемпионате Москвы по легкой атлетике», – сказал Матыцин.

Этери Тутберидзе об отстранении россиян: «Считаю, что в отсутствие нас не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы. Это абсурд»