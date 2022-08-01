Олег Матыцин: «Решение ISU об обновлении рейтингов и присуждении титулов в отсутствие наших спортсменов является продолжением дискриминационной политики»

Теги сборная России Олег Матыцин Этери Тутберидзе Анжелика Сидорова Политика Евгения Чикунова Фигурное катание

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал пост тренера Этери Тутберидзе об отстранении российских фигуристов. 

Тутберидзе предложила не начислять рейтинг и не разыгрывать титулы на турнирах в отсутствие россиян.

«Формирование рейтинговых списков – это прерогатива международных федераций. Решение ISU об обновлении рейтингов и присуждении титулов в отсутствие наших спортсменов является продолжением дискриминационной политики мировых спортивных структур, которые должны вспомнить, что их основная задача – развитие спорта, поддержание условий для честной конкурентной борьбы.

Россия является частью международного спортивного движения, мы продолжаем укреплять национальную систему спорта, создавать условия для тренировочной и соревновательной практики. В подтверждение тому – результаты наших спортсменов на российских соревнованиях, превосходящие мировые: например, Евгения Чикунова на «Играх Дружбы» или Анжелика Сидорова на чемпионате Москвы по легкой атлетике», – сказал Матыцин.

Этери Тутберидзе об отстранении россиян: «Считаю, что в отсутствие нас не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы. Это абсурд»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные