Тихонов об идее Тутберидзе заморозить рейтинги на международных соревнованиях без россиян: «Разве она подумала, прежде чем так высказаться? Пустозвонство»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о посте Этери Тутберидзе про отстранение российских фигуристов

Тутберидзе предложила не начислять рейтинг и не разыгрывать титулы на турнирах в отсутствие россиян. 

«Если бы мы могли править балом, то имели право что-то заявлять. Вот разве Тутберидзе подумала, прежде чем так высказаться? Нет, не подумала.

Мы сегодня никто в мировом спорте. Хорошие примеры есть в биатлоне, в легкой атлетике. Нас везде выгнали, мы является раздражителями, делаем заявления, на которые не имеем права. Пустозвонство. Мы себе еще больше наскребем проблем.

Когда вся Европа заплачет к зиме, тогда будем с ними разговаривать. Они сами придут к нам, а сейчас не надо», – сказал Тихонов.

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