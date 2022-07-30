Министр спорта Татарстана: «Хотели бы, чтобы на казанском этапе Гран-при России выступили Валиева, Тарасова с Морозовым»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал, кого из фигуристов хотел бы видеть среди участников казанского этапа серии Гран-при России.

Этап в Казани планируется провести с 4 по 6 ноября.

– Почему казанский этап российского Гран-при по фигурному катанию пройдет не на «Татнефть Арене»?

– Это решение ФФКР – проводить его в том месте, в котором он и раньше проходил.

– Кого из фигуристов хотели бы видеть у себя в участниках?

– Хотели бы, чтобы здесь выступила , с , – сказал Леонов.

Предварительный календарь Гран-при России по фигурному катанию: 1-й этап стартует в октябре в Москве, финал пройдет в Сочи в марте