«Трусова была больше пацанкой, программы ставились неженственные, а тут совсем другой образ». Дизайнер Куклычева о работе над костюмами фигуристки в 2020-м

Дизайнер Алена Куклычева рассказала о сотрудничестве с фигуристкой Александрой Трусовой.

«Так получилось, что я вообще не шила для фигурного катания и обратилась ко мне сразу звезда. Не имея никакого опыта, они меня выбрали. Я им сказала, что не шью для фигуристов, у меня нет портфолио для фигурного катания.

Возможно, им надо было что-то новое, ведь тогда у Саши как раз был переход в другую школу. Но почему-то очень много скандалов было вокруг зеленого платья. Мне говорили, что, возможно, это связано с переходом (от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в 2020 году – Sports.ru), и я попала под горячую руку, все наложилось друг на друга.

Тем более Саша до этого была больше пацанкой, программы для нее ставились неженственные, а тут совсем другой образ. Получилось, что и переход, и образ, и платье, и дизайнер – все новое. Поэтому, наверное, столько много внимания было.

Я сначала не поняла, почему вообще столько обсуждений вокруг платья. После гимнастики для меня это было шоком. Мне в личку писали много негатива. Но очень много было и положительных отзывов. К хейту я не сильно привыкла в своей работе. Но, я думаю, что это было из-за того, что два фронта поклонников между собой враждовали.

Я тяжело переживала первые два дня, но потом поняла, что там что бы ни сшить, даже если это будет лучшее платье на планете, его все равно полили бы грязью. Такое стечение обстоятельств», – сказала Куклычева.