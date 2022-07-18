Зинина о ситуации с академией Плющенко: «Травмы как таковой не было. Представьте, что долго были на отдыхе, а потом пошли на фитнес, и у вас болит все тело»

Российская фигуристка Анастасия Зинина прокомментировала информацию о своей травме.

Ранее спортсменка тренировалась в академии Евгения Плющенко, но была отчислена. Сам Плющенко объяснял, что Зинина нарушала дисциплину: выполняла прыжки с травмой, несмотря на запрет.

«Травмы как таковой не было. Просто представьте, что вы долго были на отдыхе, а потом приехали и пошли в зал на фитнес, и на следующий день у вас болит все тело. Вот прямо все мышцы!

Прошло три недели, практически все пришло в норму, и к нагрузкам я адаптировалась. Ничего страшного не было, просто это особенность моего организма», – рассказала Зинина.

Тренер Василевский: «Зинина пришла к нам с травмой. Сейчас она под присмотром врача, который нашел истинную проблему, но тренировочный процесс не останавливается»