Алексей Ягудин: «Ни одно мое шоу не начинается без обезболивающих укола или таблетки. Колено совсем не работает»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин рассказал о выступлении в шоу на обезболивающих уколах.

– В одном из номеров вы выходите в зал и буквально лежите на зрителях. Как они реагируют?

– На премьере было очень смешно. Пролезаю в темноте к зрителям. Они видят меня рядом и говорят: «Ого, Алексей! Сейчас «Зима» будет?» Я говорю: «Зима уже прошла, сейчас лето». В общем, успеваем даже пошутить со зрителями.

Говорю им: «Слушайте, доехать бы до конца». На премьере было очень волнительно. А сегодня световик очень рано включил прожектор, и зритель меня увидел, сюрприза не было. Чувствую, кто-то получит от Авербуха.

А так, я стараюсь веселиться со зрителями. Но черту не перехожу. Позаигрывал, и пошел кататься. Это один из моих любимых номеров за всю мою длительную карьеру. Шуточный, драйвовый.

– А второй номер у вас как раз серьезный, под песню Градского «Как молоды мы были». Наверняка, вкладываете в него что-то свое?

– Сегодня как раз на льду была графика, показывали кадры моей работы с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Номер действительно со смыслом. Ни одно мое шоу не начинается без обезболивающих укола или таблетки. Колено совсем не работает. Понимаю, что сейчас кататься, чувствую проблемную ногу… И тут кадры из прошлого. В этот момент ты понимаешь, что конец уже где-то вот здесь, рядом. Катание этого номера проходит до слез внутри.

В реальности слезы были у Тарасовой, когда я показывал номер на шоу в честь ее юбилея. Она меня обнимала и сказала: «Не плачь. Я тебе приказываю не плакать». И я услышал. Здесь Татьяны Анатольевны нет, и я плачу, но внутренне.

– Нога выдержит 22 спектакля подряд?

– Нормально. У нас же будут выходные. Самое тяжелое для нас – новогодние шоу. Илья Авербух ставит полноценные спектакли, которые проходят несколько раз в день. Бывает, что ночуешь в ледовых дворцах, потому что тебя буквально трясет от усталости. Чтобы не тратить час на езду туда и час на езду обратно, я просто сплю там, чтобы у меня было побольше времени отдохнуть. Честно, это адский труд.

А в Сочи два сольных номера в день, несколько не очень сложных групповых, выходные… Колено не выдерживает, это да. А так – все нормально, – сказал Ягудин.