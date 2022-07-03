Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде рассказал о восстановлении после травмы головы, полученной в результате избиения.

Фигурист был избит в ночь на 21 декабря прошлого года в центре Москвы после того, как заступился за свою девушку. Он получил черепно-мозговую травму.

«Сегодня уже с трудом верится в то, что 4 месяца после травмы головы я заикался фактически на каждом слове.

Мне очень помогли занятия с профессиональным педагогом по речи, который восстанавливает людей с приобретенными речевыми отклонениями после физических травм и психологических потрясений.

Признаюсь честно, я очень смущался и стеснялся заикания, ведь со мной такого никогда не было. Я старался как можно меньше говорить, и вовсе обходился без общения с незнакомыми людьми, чтобы этого никто не замечал.

Я 2 месяца ничего не публиковал в соцсетях. За это время мне пришло колоссальное количество писем от вас. Спасибо за вашу поддержку и добрые слова», – написал Соловьев.