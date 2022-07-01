Загитова поучаствовала в благотворительной акции: «Пусть этот небольшой шаг принесет кому-то радость»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поучаствовала в благотворительной акции.

«Вчера я посетила церемонию «РБ-Спорт» в качестве амбассадора фонда «Футболка дарит жизнь» и передала свою футболку для благотворительной акции.

Она будет продана на аукционе, а средства пойдут на исполнение спортивной мечты одного из подопечных фонда!

Для меня очень важна эта тема, считаю необходимым делать что-то посильное в помощь тем, кто в этом нуждается. Пусть этот небольшой шаг принесет кому-то радость.

Хочу сказать спасибо организаторам за приглашение и за то, что поддерживаете добрые начинания. Хочется, чтобы как можно больше людей в них участвовало», – написала Загитова в соцсети.