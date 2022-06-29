Даниелян об отстранении сборной России: «Мы ничего не потеряем в плане смотрибельности, количества поддержки, наоборот, только приумножим»

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание Артур Даниелян Фигурное катание

Российский фигурист Артур Даниелян считает ошибкой отстранение сборной России от международных соревнований.

– Надежд на возвращение России в ближайшее время нет?

– Я повлиять на это не могу. Следил за новостями, но не сильно. Я увлечен скорее процессом подготовки к следующему сезону, своей подготовкой. Обидно, конечно. И, на мой взгляд, не совсем все справедливо. Мы спортсмены, и к этому не причастны.

– Отстранение России от международных стартов – большая ошибка для мира фигурного катания?

– Да. Потому что кто будет двигать спорт? Особенно если это касается пар и девушек, здесь у нас лидирующие позиции. Да, в танцах у россиян и так сильные конкуренты есть, в мужчинах тем более.

Но как теперь им и нам конкурировать? Мы-то между собой побьемся, они тоже, но без особой интриги. Мы от этого особо ничего не потеряем в плане смотрибельности, зрителей, количества поддержки, наоборот, только приумножим, – сказал Даниелян.

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