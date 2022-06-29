Даниелян об отстранении сборной России: «Мы ничего не потеряем в плане смотрибельности, количества поддержки, наоборот, только приумножим»

Российский фигурист Артур Даниелян считает ошибкой отстранение сборной России от международных соревнований.

– Надежд на возвращение России в ближайшее время нет?

– Я повлиять на это не могу. Следил за новостями, но не сильно. Я увлечен скорее процессом подготовки к следующему сезону, своей подготовкой. Обидно, конечно. И, на мой взгляд, не совсем все справедливо. Мы спортсмены, и к этому не причастны.

– Отстранение России от международных стартов – большая ошибка для мира фигурного катания?

– Да. Потому что кто будет двигать спорт? Особенно если это касается пар и девушек, здесь у нас лидирующие позиции. Да, в танцах у россиян и так сильные конкуренты есть, в мужчинах тем более.

Но как теперь им и нам конкурировать? Мы-то между собой побьемся, они тоже, но без особой интриги. Мы от этого особо ничего не потеряем в плане смотрибельности, зрителей, количества поддержки, наоборот, только приумножим, – сказал Даниелян.