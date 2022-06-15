Врач Филипп Шветский вошел в состав сборной России по фигурному катанию на новый сезон.

Шветский работал с фигуристками группы Этери Тутберидзе.

В 2007-м году Швесткий признался, что давал легальный препарат шестерым российским гребцам, однако делал это внутривенно, что запрещено. Позже гребцов дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая в декабре на чемпионате России в Санкт-Петербурге, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.

Журова о Шветском: «Не понимаю, как отстраненный доктор может работать с фигуристками. Если он не в штате – тогда это совсем другой расклад»