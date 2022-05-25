Анна Щербакова: «Я уже вернулась с отпуска в Москву и готовлюсь к экзаменам. Хорошо провела время, загорела, пробовала много чего интересного»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о возвращении в Москву после отпуска.

Обращение фигуристки опубликовано на сайте китайского видеохостинга Bilibili.

«Нихао, Bilibili и моим друзьям из Китая. Я уже вернулась с отпуска.

Там я хорошо провела время, загорела, также пробовала много чего интересного: занималась на цирковой трапеции и в первый раз попробовала покататься на вейкборде.

Но сейчас я уже вернулась в Москву и готовлюсь к экзаменам», – сказала Щербакова.

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