Жулин о своей группе: «Народу много, образовались новые пары. Единственный момент, который меня волнует – где мы будем выступать»

Тренер по фигурному катанию рассказал, сколько танцевальных дуэтов сейчас тренируется в его группе.

– Сколько пар тренируется сейчас в вашей группе?

– Народу много. Новые пары образовались: взрослые – – Павел Дрозд, – Андрей Багин. Софья Качушкина – Марк Волков будут выступать по юниорам.

Пока ставим программы, присматриваемся. Вроде все даже очень симпатично выглядит. Единственный момент, который лично меня сейчас волнует, где мы будем выступать.

Это основная головная боль, наверное, как у всех российских спортсменов. А так, настрой очень хороший. Главное, чтобы были соревнования.

– Как в такой ситуации вы мотивируете спортсменов?

– Сам не знаю. Мне помогает, что когда ставим программы, слышим музыку – это дает возможность, скажем так, оставаться в привычном русле. Что дальше? Не знаю.

Но будем двигаться к тому, что нам сказали, что планируются российские соревнования, которые будут приближены и в финансовом отношении, и по значимости к этапам Гран-при.

Приближены. Как это будет выглядеть на практике, пока никто не понимает. Но мы хотя бы знаем правила, ставим программы. Пытаемся из всей этой ситуации выходить с честью.

– Мы сейчас смотрели тренировку, на льду много пар. Сколько их в вашей группе в общей сложности?

– Сложившихся пар – юниоров, новисов – порядка десяти. Ну и как я сказал, три взрослые пары. Если учесть, что Вика с Никитой (Синицина – Кацалапов) окончательного решения не приняли, поэтому еще и они.

Большая группа у наших тренеров Юлии Злобиной и Алексея Ситникова. Они прекрасно работают. Естественно, я тоже им помогаю.

Что касается количества народа, меня все устраивает. Все есть, нет международных стартов. Пока. Будем надеяться, вдруг будет принято разумное решение. Посмотрим, – сказал Жулин.