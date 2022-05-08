Глава Федерации фигурного катания Москвы: «Очень важно помогать тем, кто завершает карьеру. Нужно, чтобы они не потерялись в дальнейшей жизни»

Президент Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов рассказал о целях организации.

– Фигурное катание должно стать по-настоящему массовым видом спорта с возможностями заниматься для каждого. Также нужно повышать престиж и зрелищность внутрироссийских соревнований. Очень важно оказывать внимание ветеранам, а также помочь тем, кто завершает спортивную карьеру. Нужно, чтобы те, кто с юных лет занимался фигурным катанием, не потерялись в дальнейшей жизни.

В нынешней ситуации очень важно проводить работу по популяризации фигурного катания, разработать календарь, который позволил бы развивать наш вид спорта. В управленческой работе — необходимо усилить роль исполнительной дирекции, которая должна работать максимально эффективно.

Важнейшей фигурой в ней должен стать главный врач, который будет заниматься и участниками сборной команды, и контролем за работой медиков в спортивных школах и клубах.

— Москва притягивает таланты со всей России. Как вы относитесь к системе двойного зачета, когда один фигурист двух руководителей кормит?

— Мне кажется, не совсем правильно, когда спортсмен тренируется за счет московской федерации, а представляет другой регион. Хотя у нас в школе есть несколько таких ребят. — Возглавлявший Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов озвучивал идею контрактной системы для фигуристов. Как вы относитесь к подобной идее?

— Думаю, что на практике она нереализуема. Фигурное катание кардинально отличается от игровых видов спорта. Да и нельзя лишать ребенка возможности попробовать осуществить свою мечту, занимаясь у выбранного им или его родителями тренера. В нашей школе много детей, получивших гранты и занимающихся бесплатно, контрактов с ними нет, – сказал Абдурахманов.