Софья Самодурова: «Эти годы были невероятны. Когда была маленькая, даже подумать не могла, что стану чемпионкой Европы»

Чемпионка Европы Софья Самодурова высказалась о завершении спортивной карьеры.

«Дорогие друзья, пришло время сделать объявление. Я завершила свою спортивную карьеру.

Для начала я бы хотела сказать огромное спасибо всем своим тренерам – Николаевой Марии Игоревне, которая поставила меня на коньки, Алексею Николаевичу Мишину, Татьяне Николаевне Мишиной, Татьяне Николаевне Прокофьевой, Олегу Станиславовичу Татаурову, Егору Челошкину, Артуру Гачинскому, которые поддерживали, вдохновляли, учили меня огромное количество лет и, конечно же, всем хореографам-постановщикам, , Николаю Морозову, , , и , которые ставили мне невероятные и любимые программы.

Конечно, я хочу сказать спасибо всем болельщикам, всем спортсменам, с которыми я тренировалась и соревновалась плечо к плечу, потому что мы все так или иначе чему-то друг у друга учимся, мы все друг друга вдохновляем – и это так классно!

Спасибо семье, близким и друзьям за поддержу и любовь!

Эти годы были невероятны. Когда была маленькая, даже подумать не могла, что стану чемпионкой Европы, бронзовым призером командного чемпионата мира…

Да, я не могла подумать, зато я могла мечтать, и именно поэтому сейчас я призываю всех юных спортсменов: мечтайте! И все обязательно сбудется», – написала Самодурова в инстаграме.