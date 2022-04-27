Степанова о допинговом деле Валиевой: «Извинилась перед Камилой. Не сумела подобрать нужные слова о событиях на Олимпиаде, все прозвучало неоправданно резко»

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Лыжница Вероника Степанова извинилась перед фигуристкой Камилой Валиевой за высказывания о допинге.

«Извинилась перед Камилой Валиевой. В прямом эфире на «Матч ТВ» не сумела подобрать нужные слова о событиях на Олимпиаде, все прозвучало совершенно неоправданно резко.

Была не права! Если хотите знать, это чуть ли единственная сказанная мной публично вещь, о которой я жалею. И еще это урок на будущее – стройнее формулировать мысли.

Станем ли мы Камилой друзьями? Она очень интересная, несколько часов в Кремле нас сдружили, но тренировочный график нам вряд ли позволит часто встречаться. Во всяком случае она классная и в ней сразу виден атлет самого высокого уровня!» – написала Степанова в соцсетях.

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что до начала Игр Валиева сдала положительную допинг-пробу. Ей разрешили соревноваться, но разбирательства в рамках этого дела продолжились. Степанова в свою очередь называла допинг-скандал с участием Валиевой «клеймом на России».

Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге

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