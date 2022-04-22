Максим Траньков: «Думаю, в ближайшее время увидим пятерной прыжок от Трусовой. Если Саша так сказала, значит, будет делать»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию высказался о намерении исполнить пятерной прыжок.

«Я думаю, уже в ближайшее время мы увидим пятерной прыжок от Трусовой. Зная Сашу, ее целеустремленность и характер, можно с уверенностью сказать, что попытка такого прыжка точно будет.

Конечно, это травмоопасно, но профессиональный спорт в принципе не очень полезная штука для здоровья. Кто-то выходит на ринг и получает по голове, кто-то получает по ногам на футбольном поле. Почти во всех видах спорта спортсмены получают травмы. Это естественно.

Что касается целесообразности такого прыжка, то прогресс не стоит на месте, фигурное катание стремительно развивается, поэтому почему нет? Все возможно. По крайней мере, запрещать ей пробовать исполнить пятерной точно не стоит. Если Саша так сказала, значит, будет делать», – сказал Траньков.