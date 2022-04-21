Никита Кацалапов: «Я много раз жалел, что не пошел в хоккей. Почему-то вбил себе в голову, что мне туда надо»

Серебряный призер Олимпиады-2022 в танцах на льду рассказал, каким спортом, помимо фигурного катания, хотел заниматься.

«В телеграме ребята спрашивали, есть ли еще вид спорта, каким я бы хотел заняться. Вообще да, есть!

Я много раз жалел, что не пошел в хоккей. Почему-то вбил себе в голову, что мне туда надо. Сейчас, конечно, уже ни о чем не жалею.

Но хоккей все равно моя мечта. Жду момента, когда наконец форму надену. Когда это будет – без понятия, хотя меня часто зовут в разные клубы ночной лиги. Но мне лишние нагрузки и травмы сейчас точно ни к чему.

Поэтому хоккей пока только в планах. Надеюсь, когда-нибудь осуществлю его», – написал Кацалапов в инстаграме.