Кирилл Давыденко: «Ставим с Мозалевым новые программы, разучиваем новые четверные. Уверен, что в плане турниров мы не останемся обездоленными»

Тренер Кирилл Давыденко рассказал о планах дальнейшей работы с фигуристом Андреем Мозалевым.

– Сейчас сложно говорить о планах на будущее, но какой ваш дальнейший вектор работы с Андреем?

– Мы ставим новые программы, в тренировках разучиваем новые четверные. Что будем вставлять в программы в новом сезоне – время покажет. Уверен, что в плане турниров мы не останемся обездоленными. Соревнования, в любом случае, будут.

– Как тренер, который в основном работает с парнями, как вы себе объясняете недостаток хороших мальчиков в российском фигурном катании? Почему девочек целая скамейка запасных, а мальчиков можно по пальцам пересчитать?

– Я с вами не согласен. Количество сильных одиночников растет с каждым днем. Сейчас в России большое количество хороших юниоров и спортсменов, которые катаются на взрослом уровне. Даже дети на спецпрограмме («Мемориал Жука») прыгают тройные аксели и четверные прыжки, это говорит о высоком уровне подготовки.

– В свете последних событий о вопросе смены спортивного гражданства задумывались?

– Ни в коем разе. Я даже об этом не думал. Даже на уровне подкорки у меня этот вопрос не возникал.

– В России у фигурного катания есть будущее?

– Мыслить надо позитивно. У меня рабочий настрой. Помните, как у Булгакова в «Мастере и Маргарите», Воланд говорил о том, что мы не можем ручаться за свой завтрашний день.

Мы не знаем, что будет дальше, поэтому надо жить настоящим. Приходить на каток и радоваться своей хорошей физической кондиции, получать удовольствие от процесса тренировок.

Если ты по-настоящему любишь это дело, то ты будешь тренироваться и верить в разрешение проблемы. А если для тебя фигурное катание является тяжким трудом, тогда надо класть коньки на полку. У меня нет панических настроений, – сказал Давыденко.