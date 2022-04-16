«Я родилась в Казани и горжусь тем, что я татарка». Камила Валиева выступила спикером молодежного форума «Мост Москва — Татарстан»

Российская фигуристка выступила в качестве спикера перед участниками молодежного форума «Мост Москва — Татарстан»

«К сожалению, я не смогла сегодня быть с вами, но очень хотела. Надеюсь, мы еще встретимся с вами на этом прекрасном форуме «Мост Москва – Татарстан», ведь я родилась в Казани и горжусь тем, что я татарка.

Друзья, хочу поблагодарить каждого из вас за поддержку, за теплое отношение, я это чувствую и очень ценю.

Также хочу пожелать вам успешной работы и каждому из вас — счастья и исполнения ваших желаний. Удачи вам!» — сказала Валиева по видеосвязи.