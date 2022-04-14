Тарасова о том, что Валиева стала лидером по призовым среди российских фигуристок: «Полностью заслуженные деньги. Они даются через титанический труд, а вид спорта недешевый»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что стала лидером среди российских фигуристок по числу призовых за выступления в сезоне-2021/22.

По оценкам издания «КП Спорт», Валиева заработала 111,3 тысячи долларов.

«Для нее это неплохая сумма. Конечно, это не какие-то сумасшедшие деньги, но зато полностью заслуженные.

Они очень непросто даются фигуристам, через титанический труд. В фигурном катании все строго: за просиживание штанов на скамейке запасных здесь ничего не платят.

А вид спорта, прямо скажем, недешевый», – сказала Тарасова.

Валиева стала лидером по призовым среди российских фигуристок, заработав $111,3 тысячи за сезон, Щербакова – 2-я, Трусова – 3-я («КП Спорт»)