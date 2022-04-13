Михаил Коляда: «Может быть, оставим «Белого ворона» как показательный. Это действительно знаковая программа для меня»

Бронзовый призер ЧМ-2018 по фигурному катанию рассказал о настрое на следующий сезон.

«Если честно, сезон закончится еще нескоро – будут еще выступления. Я настроен работать дальше. Новый олимпийский цикл? Буду кататься, а там как бог даст. Я хочу кататься в любом случае, а там уж, действительно, как будет развиваться ситуация. Будем следить, вносить какие-то коррективы.

Программы? Мы пока думаем. Моя любимая программа? Все. Вообще все без исключения. Все мои программы – все любимые. Все люблю.

Есть ли идеи оставить «Белого ворона» как показательный номер? Я думал, вы спросите, нет ли мыслей оставить на третий сезон, ха-ха. Посмотрим, это действительно знаковая программа для меня. Может быть, оставим (как показательный)», – сказал Коляда.