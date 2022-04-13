Тарасова о смерти Воробьевой: «Она была выдающейся спортсменкой, была одной из первых у Москвиной»

Теги Татьяна Тарасова Тамара Москвина пары Ирина Воробьева Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о смерти чемпионки мира в парном катании Ирины Воробьевой.

«Она была выдающейся спортсменкой, была одной из первых у Тамары Николаевны Москвиной.

Я очень хорошо ее помню, потому что много месяцев она была со мной на летних сборах, и мы там жили тогда.

Девочка хорошая и спортсменка выдающаяся», – рассказала Тарасова.

Скончалась чемпионка мира в парном катании Ирина Воробьева. По предварительным данным, причиной трагедии стал несчастный случай

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