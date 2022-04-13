Чемпионка мира в парном катании Ирина Воробьева скончалась в возрасте 63 лет

Чемпионка мира 1981 года в парном катании Ирина Воробьева скончалась в возрасте 63 лет.

Об этом сообщила Федерация фигурного катания России (ФФКР). В годы карьеры спортсменка выступала в дуэтах с Александром Власовым и Игорем Лисовским, тренируясь под руководством Тамары Москвиной.

Вместе с Власовым Воробьева занимала четвертое место на Олимпиаде-1976 в Инсбруке. С Лисовским она стала чемпионкой мира и Европы (1981).

«На протяжении всей спортивной карьеры Ирина в паре со своими партнерами показывала сумасшедшие результаты! Она была безумно предана делу, трудолюбива...

Человек железной воли и сильного характера. Она никогда не пасовала перед трудностями и умела собираться в самый нужный момент и преодолевать все! Яркая личность», – сказала Тамара Москвина.

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным и близким Воробьевой Ирины Вячеславовны. Память о выдающейся спортсменке навсегда останется в истории мирового фигурного катания и в сердцах всех ее поклонников», – заявили в ФФКР.