Василий Конов: «С удивлением узнал, что фигуристка Косторная за интервью «Матч ТВ» попросила гонорар в 100 000 рублей. Что может рассказать Косторная?»

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов сообщил, что чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная за интервью попросила гонорар в 100 тысяч рублей.

«С удивлением узнал, что фигуристка за интервью «Матч ТВ» попросила гонорар в 100 000 рублей (надеюсь, что все как надо, с налогами?). Такую цену за общение со спортсменкой выставила ее менеджер по PR и медиа-активностям Анна.

Приведу пример – один из героев для моего ютьюб-канала озвучивал стоимость в 250 000₽ за развернутое интервью, и сразу оговаривались моменты, что он за эти деньги готов сказать (и Алене даже не снился такой набор откровений).

Другой герой, на щекотливую, скандальную даже тему, готов был открыть душу за 500 000₽. Это герои с именами, с историями, с мощными даже историями. И в этих случаях было понимание и обоснование цены. Была аргументация. Были актуальные темы, которые 100% привлекут аудиторию и которые процитируют профильные спортивные, федеральные и издания с шоу-биз специализацией. И даже в такой ситуации решение было однозначным – не платить. Не стоило того. Хотя, отмечу, практика оплаты эксклюзива есть. Но именно эксклюзива.

Что может рассказать Алена Косторная? Что входит в 100 000₽? Общие шаблонные ответы на вопросы про работу с Тутберидзе или реальные причины ухода из «Хрустального»? Или на все неудобные вопросы сразу блок?

Прежде чем начинать в PR, как мне кажется, нужно для себя решить для чего этот PR, особенно за деньги. В текущей ситуации, на мой взгляд, скорее Алена должна заинтересовать нас (не финансово, деньги не нужны), чтобы мы поговорили и написали, но точно не наоборот. С орбиты успешных спортсменок, к большому сожалению, Алена сошла, возвращение на конкурентоспособный уровень маловероятно. Шоу? Там очередь к любому из продюсеров.

Медиаактивность и построение успешного личного бренда – это работа серьезная, работа во время фазы спортивной карьеры на пике, а не после её фактического завершения. У нас нет редакционных бюджетов на подобные эксперименты и личный PR спортсменов (не работает это так).

Но если вдруг Алена и Анна готовы обсуждать серьезную работу (а 100 000₽ нужно отрабатывать, без «ой, я это не комментирую», «ну что вы, все было идеально и ни одного конфликта не было») и аргументированно объяснить – за что нужно заплатить (помимо красивых глаз), то я готов это лично обсудить и, если аргументы будут серьезными, то заплатить из своих денег. Оплата исключительно легальная – вы либо ИП, либо самозанятой.

Интервью можно будет выпустить у меня на ютьюбе, с премьерной публикацией на сайте «Матча». Но это будет не травоядная беседа, тут без иллюзий. Если уж вы решили зарабатывать общением, то нужно доставать истории, которые потом можно продать аудитории. Иначе никак. Если в вашем понимании интервью – это товар, то покупатель должен знать, что это за товар, за что он платит», – написал Конов в телеграм-канале.