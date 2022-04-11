Косторная о новых программах: «В короткой вполне известная музыка, я ее ни разу не катала. Музыка произвольной – моя стабильная, любимая тема»

Чемпионка Европы по фигурному катанию рассказала о своих программах на следующий сезон.

– Сегодня у тебя была новая программа. Расскажешь о выборе?

– Я пробовала катать сегодня первый раз Севару. Могу сказать, что это было не на 100 процентов, кажется, процентов на 50 от того, что я могу. Естественно, я буду ее улучшать, но для первого раза очень даже неплохо.

Есть какие-то детали необычные, но я делаю их очень хорошо на тренировках. Здесь они не везде получились или не так, как я бы хотела видеть.

Много эмоций, сильные переживания и текст, что его нельзя просто выйти и откатать. Это нужно прочувствовать, пережить, какое-то свое эмоциональное состояние передать.

– Новый показательный есть, можешь ли ты подвесить интригу, какими будут короткая и произвольная в новом сезоне?

– Я могу сказать, что музыку к короткой я ни разу не катала, это будет что-то старое... но при этом и что-то новое. Прям совсем! Вполне известная музыка, но новая. И музыка произвольной – это моя стабильная тема, моя любимая, а какая – это уже пусть догадываются.

– Любимая... В голову снова лезет Вивальди.

– Нет! Мы решили, что Вивальди – пройденный этап, пройденная музыка, я его безумно люблю, но нужно двигаться к новому, в новом русле, – сказала Косторная.

Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет