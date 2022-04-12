Медведева, Ягудин, Вяльбе вошли в состав жюри премии Sport Business Awards-2022

Олимпийский чемпион , двукратная чемпионка мира , глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе вошли в состав жюри премии Sport Business Awards-2022.

Оргкомитет премии представил шорт-лист, в который вошли 144 претендента на профессиональную премию спортивного бизнеса.

Награды будут присуждаться в номинациях «Спортивное событие года», «Спортивный журналист года», «Стадион года», «Арена года», «SMM года». Полный список из 24 номинаций можно посмотреть здесь.

Финалисты представят свои проекты жюри в онлайн-формате. Голосование пройдет с 13 по 15 апреля.

Вручение наград состоится 21 апреля на Yota Arena.