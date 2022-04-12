Медведева, Ягудин, Вяльбе вошли в состав жюри премии Sport Business Awards-2022

Теги Алексей Ягудин сборная России светская хроника Елена Вяльбе Евгения Медведева Фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе вошли в состав жюри премии Sport Business Awards-2022. 

Оргкомитет премии представил шорт-лист, в который вошли 144 претендента на профессиональную премию спортивного бизнеса.

Награды будут присуждаться в номинациях «Спортивное событие года», «Спортивный журналист года», «Стадион года», «Арена года», «SMM года». Полный список из 24 номинаций можно посмотреть здесь. 

Финалисты представят свои проекты жюри в онлайн-формате. Голосование пройдет с 13 по 15 апреля.

Вручение наград состоится 21 апреля на Yota Arena. 

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