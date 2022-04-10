«Когда Щербакова вышла на лед, а там выступали китайские спортсменки в сияющих платьях, Аня ехала между ними как светлячок». Рябенко о костюме для показательного номера

Дизайнер Ольга Рябенко поделилась мнением о костюме олимпийской чемпионки Анны Щербаковой для показательного номера Ave Maria.

В момент выступления фигуристка нажимала кнопку на платье, после чего загорались светодиоды на нашивках в виде крыльев.

«Было интересно, когда наша Анечка вышла на лед, а там выступали китайские спортсменки в сияющих платьях. И Аня ехала между ними как светлячок.

Даниил Маркович Глейхенгауз давно хотел поэкспериментировать. Мы пытались сконструировать огоньки на руке. А потом возникла эта идея. Мастера сделали по нашим размерам светодиодные лампы с кнопкой, на которую Аня незаметно нажимает.

В складках платья спрятаны аккумуляторные батарейки – достаточно большие и тяжелые. Кстати, они были зеленые, пришлось вручную перекрашивать. А платье – из нетканого изолона, специального материала для утепления полов, очень тонкого. Чтобы прострочить его на машинке, пришлось повозиться. Но оно того стоило», – отметила Рябенко.

Превращение Щербаковой на льду: у Ани выросли крылья, а потом она засверкала – помогла кнопка в платье

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