Алена Леонова: «Не скажу, что без России фигурное катание деградирует, но стоять на месте будет точно. Другие показывают каскады десятилетней давности»

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Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова высказала мнение об уровне фигурного катания без участия россиян.

– Предположим, что реализуется худший сценарий, при котором Россия еще на несколько лет окажется исключена из мирового спорта. Куда будет двигаться мировое фигурное катание? Можно ли сказать, что вид спорта будет деградировать?

– Не скажу, что прямо деградировать, но стоять на месте будет точно. Без наших фигуристок другие показывают десятилетней давности каскады три-три, которых было достаточно для победы, когда каталась я, Каролина Костнер и другие.

До того дошло, что на чемпионате мира из призерок тройной аксель попыталась сделать только Алиса Лью, и только в произвольной программе. Странное впечатление, – сказала Леонова.

«Фигурное катание деградирует, и Россия – последняя точка роста». Как мир теперь будет жить без наших звезд?

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