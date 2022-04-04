Елизавета Туктамышева: «Мишин – мудрый, умный, понимающий. Он бывает строгим в силу своей профессии, но мы всегда стараемся найти компромисс»

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию рассказала о своем тренере – .

«Мудрый, умный, понимающий – по крайней мере со мной. Конечно, он бывает строгим в силу своей профессии, но мы всегда стараемся найти компромисс.

Мы хорошо понимаем друг друга. Очень рада, что жизнь свела меня с таким великим и прекрасным человеком», – сказала Туктамышева в эфире «Радио Зенит».

Сейчас контент Туктамышевой сложнее, чем в юности. Лиза доказывает, что в фигурном катании есть жизнь после пубертата