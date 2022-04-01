Никита Кацалапов: «8 лет, как мы с Викой встали в пару. Я очень благодарен самой лучшей партнерше в мире за терпение и нереальное трудолюбие»

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал о годовщине создания их дуэта. 

«8 лет, как мы с Викой встали в пару. Время пролетело незаметно! Столько всего было… И взлеты, и падения, и снова взлеты!

Я очень благодарен самой лучшей партнерше в мире за терпение и нереальное трудолюбие! Спасибо за то, что всегда помогаешь и поддерживаешь. И не сдаешься, когда что-то не получается.

Вместе мы смогли добиться очень многого, и я уверен, что дальше – только больше! Поздравляю нас с этой годовщиной», — написал Кацалапов на своей странице «ВКонтакте».

Синицина и Кацалапов – серебряный призеры Игр-2022 в личном зачете, олимпийские чемпионы в команде, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы. 

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