Никита Кацалапов: «8 лет, как мы с Викой встали в пару. Я очень благодарен самой лучшей партнерше в мире за терпение и нереальное трудолюбие»

Российский фигурист , выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал о годовщине создания их дуэта.

«8 лет, как мы с Викой встали в пару. Время пролетело незаметно! Столько всего было… И взлеты, и падения, и снова взлеты!

Я очень благодарен самой лучшей партнерше в мире за терпение и нереальное трудолюбие! Спасибо за то, что всегда помогаешь и поддерживаешь. И не сдаешься, когда что-то не получается.

Вместе мы смогли добиться очень многого, и я уверен, что дальше – только больше! Поздравляю нас с этой годовщиной», — написал Кацалапов на своей странице «ВКонтакте».

Синицина и Кацалапов – серебряный призеры Игр-2022 в личном зачете, олимпийские чемпионы в команде, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы.

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