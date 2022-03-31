Синицина о любимых костюмах: «Пачка от «Лебединого озера» для короткого танца, черное платье для танго в сезоне-2018/19 и комбинезон этого года»

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая с , рассказала о любимых соревновательных костюмах.

«У меня несколько любимых нарядов. Первый – пачка от «Лебединого озера» для короткого танца, я безумно люблю балетные костюмы. Второй – черное платье для танго в сезоне-2018/19. Черные костюмы лучше всего смотрятся на льду – линии более четкие, длинные, резкие, черные платья – в самое сердце. И третий – комбинезон этого года, я в него влюблена. Когда я в очень хорошей форме, он выглядит идеально.

Почему иногда меняются наряды? Первая причина: когда платье шьется, ты в начале сезона представляешь себя в нем, а потом понимаешь, что оно либо сидит неудобно, либо еще что-то не так. И чтобы не перешивать костюм, мы решаем немного все разнообразить, придумываем новый.

Вторая причина более распространенная: очень много похожих платьев, совпадений в цветовой гамме, по фасону. В начале сезона в произвольном танце я выступала в синем платье. Еще в мае, когда мы ставили программу, я сразу сказала, что платье будет такого цвета – я это так вижу; со мной никто не спорил, все согласились.

А когда мы вышли на первые турниры – особенно международные – посмотрели на разминку и поняли: у всех девочек синие и серые платья. Сразу появляется ощущение – что-то не то. Хочется же выделяться, чтобы платья не были похожими. Поэтому мы придумали второе платье, которое отличалось от того, что я видела на других фигуристках.

Костюмами занимаемся я и мама Никиты, Ольга Кацалапова. Когда мы придумываем музыку, программу, образ – в голове всегда всплывает то, в чем бы хотели кататься. Мы смотрим много всевозможных показов, недели моды. Нужно отталкиваться от того, что сейчас модно, и знать, что устарело.

У меня есть знакомая художница, которой я скидываю идеи, могу даже сама нарисовать или прислать фотографии, и она уже собирает мелкие детали в один эскиз.

Пошив костюма – долгий процесс. Для этого нужно подобрать очень хорошие ткани. Бывает, что цвет неплохой, а материал сам по себе смотрится дешево. Я всегда выбираю очень качественную ткань, поэтому мои костюмы выглядят беспроигрышно», – сказала Синицина.

«Подарила Никите игровой компьютер – кажется, это мой косяк». Женский разговор с Викой Синициной – баня, платья, Кацалапов