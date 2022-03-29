Навка о словах Пападакис про отсутствие россиян на ЧМ: «Олимпийская чемпионка и чемпионка мира могла быть выше всего этого»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала слова Габриэлы Пападакис об отсутствии российских фигуристов на чемпионате мира в Монпелье.

«Отсутствие россиян на чемпионате мира – это нечто особенное. На них косо смотрят, и без них меньше напряжения», – сказала Пападакис.

«Открываю новости фигурного катания и читаю такие высказывания Габриэлы Пападакис об отсутствии наших фигуристов... Я всегда считала, что победа в спорте важна, когда ты соревнуешься с равными и сильными соперниками, а спорт и политика – две абсолютно разные вещи.

Но с позиции сильного спортсмена, уверенного в себе, олимпийской чемпионки, многократной чемпионки мира и Европы слышать такую оценку, на мой взгляд, мало того, что не спортивно, так еще и недостойно. Заставляет задуматься, а где настоящий спортивный дух?

P.S. Не только без наших фигуристов, но ещё и без китайских этот ЧМ потерял всю интригу и зрелищность», – написала Навка в инстаграме (деятельность запрещена на территории РФ).

«Олимпийская чемпионка и чемпионка мира могла, на мой взгляд, быть выше всего этого. Если ты сильный, то ты должен подходить с позиции уверенного в себе и благородного человека», – цитирует Навку Metaratings.

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