Луна Хендрикс стала первой бельгийской фигуристкой в истории, попавшей на пьедестал чемпионата мира по фигурному катанию

Бельгийская фигуристка стала серебряным призером чемпионата мира-2022 в Монпелье. Это первая медаль чемпионатов мира в ее карьере.

Хендрикс также стала первой бельгийской фигуристкой в истории, завоевавшей медаль ЧМ в женском катании. В парном катании бельгийские фигуристы становились призерами в 1947 и 1948 годах.

Ранее лучшим местом фигуристки на ЧМ было 5-е в сезоне-2020/21. На чемпионате Европы-2022 Хендрикс стала четвертой.

Российские спортсмены не допущены к текущему чемпионату мира.