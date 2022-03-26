Луна Хендрикс стала первой бельгийской фигуристкой в истории, попавшей на пьедестал чемпионата мира по фигурному катанию

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Бельгии женское катание Луна Хендрикс Фигурное катание

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс стала серебряным призером чемпионата мира-2022 в Монпелье. Это первая медаль чемпионатов мира в ее карьере. 

Хендрикс также стала первой бельгийской фигуристкой в истории, завоевавшей медаль ЧМ в женском катании. В парном катании бельгийские фигуристы становились призерами в 1947 и 1948 годах.

Ранее лучшим местом фигуристки на ЧМ было 5-е в сезоне-2020/21. На чемпионате Европы-2022 Хендрикс стала четвертой.  

Российские спортсмены не допущены к текущему чемпионату мира.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные