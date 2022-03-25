Авербух о победе Книрим и Фрейзер на ЧМ: «Это называется быть первым парнем на деревне»

Серебряный призер Игр Илья Авербух прокомментировал высказывание американской журналистки Кристин Бреннан о соревнованиях спортивных пар на ЧМ в Монпелье.

Победу одержали американцы и Брэндон Фрейзер. Российские и китайские фигуристы не участвовали в соревнованиях. «Нет России? Нет Китая? Нет проблем», – написала Бреннан после окончания соревнований.

«Это называется быть первым парнем на деревне. А чемпионат мира — это соревнования лучших из лучших. К сожалению, этот чемпионат мира таким назвать нельзя.

Будем верить, что скоро на мировом первенстве будут лучшие из лучших.

А обращать внимание на журналистов не стоит. В этом нет никакого смысла», — сказал Авербух.

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