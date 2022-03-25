Авербух о победе Книрим и Фрейзер на ЧМ: «Это называется быть первым парнем на деревне»

Теги Илья Авербух чемпионат мира по фигурному катанию пары Кристин Бреннан Фигурное катание

Серебряный призер Игр Илья Авербух прокомментировал высказывание американской журналистки Кристин Бреннан о соревнованиях спортивных пар на ЧМ в Монпелье. 

Победу одержали американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер. Российские и китайские фигуристы не участвовали в соревнованиях. «Нет России? Нет Китая? Нет проблем», – написала Бреннан после окончания соревнований. 

«Это называется быть первым парнем на деревне. А чемпионат мира — это соревнования лучших из лучших. К сожалению, этот чемпионат мира таким назвать нельзя.

Будем верить, что скоро на мировом первенстве будут лучшие из лучших.

А обращать внимание на журналистов не стоит. В этом нет никакого смысла», — сказал Авербух.

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