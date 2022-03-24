Илья Авербух: «Для меня люди, которые будут выигрывать чемпионат мира, не являются лучшими из лучших. В женском одиночном катании точно»

Хореограф Илья Авербух считает, что победителей чемпионата мира-2022 по фигурному катанию в Монпелье нельзя будет назвать лучшими.

«Это дилемма: лучше быть первым парнем на деревне или быть лучшим из лучших? По мне, чемпионат мира должен собирать лучших из лучших. Но внутри своей деревни, наверное, лучше быть первым парнем на ней.

Для меня люди, которые будут выигрывать этот чемпионат мира, не являются лучшими из лучших. Как минимум, в женском одиночном катании точно. Мир стал давно провокационным», – сказал Авербух.