Джеймс и Редфорд завоевали бронзу ЧМ-2022. Они встали в пару меньше года назад

Канадские фигуристы и завоевали бронзовые медали чемпионата мира-2022 по фигурному катанию в Монпелье.

Спортсмены встали в пару меньше года назад – в апреле 2021-го.

Раньше Джеймс каталась за Францию с Морганом Сипре, но их дуэт распался. Вместе с Сипре спортсменка брала бронзу ЧМ-2018, золото и серебро чемпионатов Европы.

Эрик Редфорд выступал с Меган Дюамель, с которой стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях и двукратным чемпионом мира.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Джеймс и Редфорд заняли 12-е место.