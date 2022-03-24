Джеймс и Редфорд завоевали бронзу ЧМ-2022. Они встали в пару меньше года назад

Канадские фигуристы Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд завоевали бронзовые медали чемпионата мира-2022 по фигурному катанию в Монпелье.
Спортсмены встали в пару меньше года назад – в апреле 2021-го.
Раньше Джеймс каталась за Францию с Морганом Сипре, но их дуэт распался. Вместе с Сипре спортсменка брала бронзу ЧМ-2018, золото и серебро чемпионатов Европы.
Эрик Редфорд выступал с Меган Дюамель, с которой стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях и двукратным чемпионом мира.
На Олимпиаде-2022 в Пекине Джеймс и Редфорд заняли 12-е место.